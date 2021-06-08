Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет.

Об этом она сказала в ходе заседания второй палаты Конгресса местных и региональных властей сегодня, 8 июня.

Во время заседания глава облсовета обратилась к презмиденту Владимиру Зеленскому. По словам Анны Замазеевой, 44 общины Николаевщины не в состоянии даже удерживать на качественном уровне свои инфраструктурные объекты, такие как школы и больницы.

— Мы получили свои местные бюджеты, понимание, как их наполнять, но сегодня наблюдаем, что финансовый вопрос до сих пор является болезненным. На примере Николаевской области, у нас 52 территориальные общины, из них только 8 налогоспособные. Этот вопрос нужно решать, — сказала Анна Замазеева.

Она отметила, что из-за отсутствия четкого определения в Законе Украины «О добровольном объединении территориальных громад» множество из них сформированы без экономического обоснования.

Анна Замазеева также обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу увеличения поступлений подоходного налога в бюджеты громад.

— Мы знаем, что все НДФЛ должны выплачиваться не по месту регистрации юридического лица, а по месту жительства налогоплательщика, самих работников. Вы тоже дали указ в трехмесячный срок предоставить вам предложение по увеличению НДФЛ в территориальных общинах. Но сейчас обсуждается, чтобы это сделать за счет бюджетов областных советов. Это в принципе не выход для нас, поскольку сами областные советы имеют очень маленький бюджет развития, — объяснила глава Николаевского облсовета.

Она обратилась к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышову и озвучила, что такая же проблема существует по районным советам Николаевщины.

— В 2021 году они существуют за счет остатков 2020-го года. Именно те статьи, которые должны наполнять бюджеты районных советов, не наполняют их даже наполовину. Мы предоставим свои предложения в Офис президента, — заключила Анна Замазеева.

Также она добавила, что в Николаевской области много предприятий, зарегистрированных в других регионах. Соответственно, налог на прибыль они отчисляют по месту регистрации. Как пример она привела Гороховку, где проживает около 400 человек. В селе работают 25 предприятий и всего несколько из них зарегистрированы в Гороховке.

Поэтому, по мнению главы облсовета, налог на прибыль должен поступать по месту фактического нахождения предприятия, а не регистрации.

Напомним, в мае глава Николаевского областного совета сравнила облсовет с «перевалочным хабом писем от объединенных общин». Прозвучало, что ежегодно письма дублируются, в них просят направить деньги на местные дороги и на восстановление социальной сферы.