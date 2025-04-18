«Антарес-Буд» заздалегідь знало про тендер на реконструкцію лікарні у Миколаєві за ₴615: документи подали за 6 хвилин

Проєкт реконструкції Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Скриншот з підсумкової презентації Миколаївської ОВА

Переможцем тендеру на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні за пів мільярда гривень обрали скандальну компанію «Антарес-Буд».

Наразі Департамент архітектури та містобудування Миколаївської ОВА чекає на підписання відповідного договору з компанією, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Конкурентом «Антарес-Буд» у тендері на реконструкцію лікарні взяли стала київська компанія «Ріола ЛТД». Обидві фірми подали стартову ціну 596 437 066,78 гривні — на одну копійку вище від тієї межі у 3%, яку встановив замовник.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Якби ця сума була вищою, то вона б стала твердою ціною — тобто такою, що зберігається впродовж усього періоду виконання робіт, незважаючи на можливий ріст цін. А сума, яку від початку встановили компанії, є динамічною ціною — тобто усі ціни у кошторисі є приблизними і кошти підрядник отримає вже по факту виконаних робіт.

Але якби ніхто з двох компаній не знизив ціну робіт, система ProZorro автоматично визначила б переможцем того, хто першим завантажив свою пропозицію.

Тендер офіційно оголосили 26 березня о 13:50. Тобто звичайний учасник ринку міг побачити його тільки після цього. І тільки після цього почати збирати довідки, готувати документи. Тож кияни цілком логічно завантажили свою тендерну пропозицію лише 9 квітня ввечері. Але «Антарес-буд» почав вантажити документи вже через шість хвилин після оголошення тендеру.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Водночас один із ключових документів — лист про забезпечення тендерної пропозиції, на якому вказана сума забезпечення в 1,85 мільйона гривень, — відповідно до метаданих було створено 25 березня о 16:50, тобто за день до офіційного оголошення тендеру, пишуть «Наші гроші». Для розуміння: тільки після оголошення стає відомо, яку саме суму забезпечення треба вказати.

Але «Антарес-буд» вже знав, якою буде сума. І на наступний день через шість хвилин після публікації завантажив дані у ProZorro.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Київська «Ріола ЛТД» вирішила грати чесно і знизила свою пропозицію ще на 16 мільйонів гривень. Тобто впала нижче дозволеної межі у 3%. Тому згідно умов Миколаївської ОВА їхня ціна автоматично стала твердою.

Тому вони мали терміново подати аналіз цін на понад 1700 позицій у кошторисі, однак встигнути технічно зробити це неможливо. Врешті підрядником обрали миколаївську компанію «Антарес-буд».

Скриншот системи публічних закупівель ProZorro

Що відомо про «Антарес-Буд»?

Миколаївська компанія «Антарес-Буд» працює вже понад 20 років і протягом цього часу неодноразово ставало фігурантом скандалів, пов’язаних з ремонтами об’єктів, підряди на які отримувала. Наразі власниками «Антарес-Буд» є Юлія Філіппова та її батько Володимир Цукарев.

На початку 2023 року суд визнав, що «Антарес-Буд» без підстав обрали підрядником на ремонт ФОКу на Намиві у Миколаєві. У прокуратурі тоді заявили, що таким чином вдалося запобігти розкраданню більше 160 мільйонів гривень бюджетних коштів.

«Антарес-Буд» також ремонтувало дах в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, однак станом на початок 2020 року вони так і не були закінчені. Через це під час злив в лютому 2020 року лікарню затопило. Попри це «Антарес-Буд» влітку того ж року отримав підряд на ремонт цієї ж лікарні.

Водночас підприємству у 2016 році віддали підряд на будівництво травмпункту ЛШМД (в який влітку 2022 року влучила російська ракета і який через рік відбудували, — прим.). Процес був відомий тим, що будівлю протягом кількох років не могли добудувати та здати в експлуатацію: вартість робіт щороку зростала. Травмпункт вдалося відкрити лише у грудні 2019 року.

Водночас «Антарес-буд» ремонтувала корабель та два фонтани у дитячому містечку «Казка». Але згодом на фасадній частині відремонтованого корабля з'явилися тріщини, на ньому також почали відпадати літери з написів «Буян» та «Миколаїв». А в двох реконструйованих фонтанах почала відпадати плитка. Ремонт цих об'єктів тривав майже чотири роки, а роботи коштували понад 7 мільйонів гривень. Після цього підрядник почав гарантійний ремонт.