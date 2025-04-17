Куди піти у Миколаєві: добірка вистав, концертів, кіно та розваг для дітей

Цими вихідними мешканці та гості Миколаєва зможуть насолодитися різноманітними культурними подіями — від театральних прем’єр і концертів до дитячих заходів і нових фільмів у кінотеатрах. Щоб не пропустити нічого цікавого, «МикВісті» підготували зручний гід найяскравішими подіями міста.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 18–23 квітня

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

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Аматор — бойовик, трилер, екшн

Супермалюк — пригоди, анімація, екшн

Грішники — драма, жахи, трилер

Рейс навиліт — комедія, екшн

Під замком — трилер, екшн

МУР. Ти [Романтика] в кіно — мюзикл, історичний

Фатальний меседж — трилер

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

19 квітня, субота, 17:00

«Коли повертається дощ» — драма

Дивне місто, дивні події, дивні люди… До чого призводять ігри, коли у центрі розваг – люди, які не розуміють, що є частиною якогось веселого плану, добре продуманої інтриги? І чи завжди експерименти над оточуючими завершуються так, як бажалося їхнім організаторам?

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

24 квітня, четвер, 18:00

«Проста українська скіфська баба» — моновистава

Під час війни особливо гостро відчувається зв’язок поколінь. Прадавнє коріння закликає до відповідальності за рід, землю, життя і його продовження, за майбутнє. Жінка стає не просто захисницею, рятівником, міцною опорою для чоловіків: у її тонкій ніжній особі прокидається провидиця, віщунка, знахарка.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

Труфальдіно з Бергамо — комедія помилок і дотепності

17-18 квітня, 18:00 - 16:00 (велика сцена)

Заплутана історія слуги, який вирішив служити одразу двом господарям, розгортається з неймовірною швидкістю та гумором. Вистава за мотивами п'єси Карло Ґольдоні наповнена веселими ситуаціями, яскравими персонажами та живою енергією італійської комедії дель арте. Ідеальний вибір для тих, хто цінує класику з легкою сучасною подачею.

Сублімація кохання (14+) — щира історія про стосунки, мрії та вибір

17-18 квітня, 18:00 (мала сцена)

Ця вистава — емоційна подорож крізь світ романтики, розчарувань і надії. Герої шукають відповіді на вічні питання про любов, щастя та компроміси, які ми робимо заради почуттів. Легка драма з нотками гумору, що торкається серця та змушує замислитися над власними стосунками.

Він, вона, вікно, покійник (14+) — комедія непорозумінь

19-20 квітня, 16:00 (велика сцена)

Неймовірний калейдоскоп курйозів, де все починається з простого візиту, а закінчується... несподівано. Герої постійно потрапляють у абсурдні ситуації, намагаючись приховати одне від одного правду.

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Труфальдіно з Бергамо, фото: Академічний український театр Сублімація кохання, фото: Академічний український театр Він, вона, вікно, покійник, фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Марійка та Ведмідь» (2+)

19 квітня, субота, 11:00

Зворушлива історія про дівчинку Марійку, яка загубилася в лісі та потрапила до хатинки добродушного, але трохи незграбного Ведмедя. Разом вони переживуть кумедні пригоди, навчаться дружбі та взаємодопомозі. Лялькова вистава наповнена теплом, музикою й чарівною атмосферою — справжнє свято для дітей і дорослих.

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на квітень та травень, фото МикВісті

Миколаївська обласна філармонія

Великодній концерт – приношення з циклу «Шедеври світової класики» у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна 19 квітня о 14:00.

«Ви, друзі, почуєте безсмертні твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Астора П'яццоли, Керолла Байєра — Сейджера, Михайла Аркадійовича Шуха, Миколи Морозинського», — йдеться в анонсі.

Афіша концерту філармонії

Миколаївський міський палац культури і мистецтв

Персональна виставка живописних робіт художника КМА «Арт-спокуса» Віктора Хізниченка «Мій кольоровий світ».

Відкриття експозиції відбудеться у пʼятницю, 18 квітня о 16:00 у виставковій залі ММПКіМ (вул. В. Благовісного (Нікольська), 54. Вхід з вулиці Соборної).

«Майже 60 живописних пейзажів та натюрмортів в яких яскраво відображена краса нашого краю у різні пори року», — повідомляється в анонсі.

Афіша Миколаївського палацу культури і мистецтв

Книгарня «Є» Миколаїв

Презентація роману «Семптем» миколаївської авторки Анни Софіної, субота, 19 квітня, 13:00. Вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

Анонс книжки: «Ця захоплива футуристична антиутопія натхненна устроєм кімерійців у поселенні Дикий Сад на території сучасного Миколаєва Семирівневе місто Семптем захищає мешканців від небезпечного зовнішнього світу. Кожен рівень має своє призначення та особливості: що вищий рівень, то краща якість життя! Ірисі вдалося перейти на другий рівень, адже її призначили доглядальницею немовляти в сім’ї винахідників. Та не встигла дівчина звикнути до нового життя, як почалися жахливі події: містом шириться загадкова смертоносна хвороба...»

«На події ви дізнаєтесь цікаві факти про створення книжки та навіть зможете отримати заповітний автограф», — йдеться в повідомленні.

Книгарня «Є» Миколаїв

Великодній майстер-клас

19 квітня, 13:00 - 18:00, ресторан Village, вул. Театральна 8В, парк Юність

Ресторація Village запрошує доєднатися до святкового воркшопу з вишивання великодньої писанки, весело та смачно провести час напередодні Великодня.

«Тривалість вишивання великоднього яйця 1,5-2 години. Приходь з 13:00 до 18:00 у зручний час, з розрахунку встигнути завершити свій виріб», — зазначають організатори.

Вишивальний набір – 100 гривень.

Ресторація Village, анонс Фото: Ресторація Village, Instagram

Дитячий простір в ДМ «Казка»

фото: Дитячий простір

п’ятниця, 18 квітня

13:00-15:00 Курс інтерактивних психологічних ігор для дітей та батьків «Разом до гармонії»

15:00-16:00 Англійська мова (старша 8+, початковий рівень А1)

16:00-17:00 Англійська мова (старша 8+, базовий рівень А2+)

субота, 19 квітня

11:00 Аніматори проведуть гру в «Кальмара», а також наукове шоу (для цього заходу буде доступна окрема реєстраційна форма згодом)

13:30-14:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 1 група

14:30-15:30 Підготовка до школи (вік 5-6 років), 2 група

Усі активності безкоштовні. Простір працює щодня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Захисників Миколаєва, 38А (колишня Декабристів). Реєстрація за посиланням.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.