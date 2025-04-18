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У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImagesВідключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 18 квітня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі триватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зокрема з 08:00 до 18:00 світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. 3 Інгульський;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Піщана;
  • пров. 1 Інгульский;
  • вул. Архітектора Старова;
  • пров. 2 Інгульський;
  • пр. Героїв України;
  • пров. Зоряний;
  • вул. Променева;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Левського;
  • вул. Одеська;
  • вул. Малко-Тернівська;
  • вул. Втората;
  • вул. Сухопутних Військ України;
  • вул. Вокзальна;
  • пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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