У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 18 квітня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі триватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зокрема з 08:00 до 18:00 світла не буде за наступними адресами:

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Марії Заньковецької;

пров. 3 Інгульський;

вул. Карла Кнорре;

вул. Піщана;

пров. 1 Інгульский;

вул. Архітектора Старова;

пров. 2 Інгульський;

пр. Героїв України;

пров. Зоряний;

вул. Променева;

вул. С. Цвєтка;

вул. Софіївська;

вул. Віталія Белінського;

вул. Левського;

вул. Одеська;

вул. Малко-Тернівська;

вул. Втората;

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Вокзальна;

пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.