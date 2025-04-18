У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через ремонтні роботи: адреси
-
- Анна Гакман
-
•
-
7:45, 18 квітня, 2025
-
Сьогодні, 18 квітня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі триватимуть відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зокрема з 08:00 до 18:00 світла не буде за наступними адресами:
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. 3 Інгульський;
- вул. Карла Кнорре;
- вул. Піщана;
- пров. 1 Інгульский;
- вул. Архітектора Старова;
- пров. 2 Інгульський;
- пр. Героїв України;
- пров. Зоряний;
- вул. Променева;
- вул. С. Цвєтка;
- вул. Софіївська;
- вул. Віталія Белінського;
- вул. Левського;
- вул. Одеська;
- вул. Малко-Тернівська;
- вул. Втората;
- вул. Сухопутних Військ України;
- вул. Вокзальна;
- пров. 1 Вокзальний.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
Останні новини про: Відключення електроенергії