Ділив на 4 суму «відкату». Поліція знайшла докази у калькуляторі арештованого в Миколаєві комунальника

Сергія Бездольного правоохоронці затримали 8 квітня, коли той перебував у відрядженні на Полтавщині. Фото: «МикВісті»

В історії калькулятора на телефоні підозрюваного у розтраті бюджетних коштів комунальника Сергія Бездольного миколаївські слідчі виявили обчислення, які можуть свідчити про пряме отримання ним «відкату».

Про це йшла мова на судовому засіданні 15 квітня, пишуть «МикВісті».

Під час вивчення письмових матеріалів справи сторона обвинувачення повідомила, що фахівці при перевірці телефону посадовця виявили історію калькулятора. Зокрема, у 2024 та лютому 2025 року Сергій Бездольний вводив наступну комбінацію: 539 500 ÷ 4, і отримав 134 875.

Прокурор Володимир Кузнецов зазначив, що слідство припускає, що ця сума може бути 10% «відкатом» від загальної суми договору на закупівлю вуличного освітлення.

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На це суддя Сергій Глубоченко уточнив, чому в такому випадку сума була розділена на чотири.

— А на чотири чого поділено?, — питає суддя. — Не знаю, наразі 2 підозрюваних, інші ще встановлюються. Третій та четвертий встановлюються. Початковий етап тільки, — відповів прокурор.

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Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освытлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина.