Російські дрони та ракета атакували Миколаївщину: пошкоджено будинок і підприємство, горіли склади

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, фото: «МикВісті»

У четвер, 17 квітня, російські війська атакували Миколаївську область дронами-камікадзе, ударними безпілотниками, артилерією та балістичною ракетою.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Увечері, о 19:25, Миколаїв атакували ударним дроном невстановленого типу. Внаслідок атаки зайнялися склади на виробничому підприємстві. Пожежу загасили рятувальники.

У Миколаївському районі цього ж дня зафіксували чотири удари дронами FPV та два артилерійські обстріли Куцурубської громади. Також о 14:14 обстріляли Очаківську громаду.

Близько 08:04 росіяни спрямували «Shahed 131/136» на Миколаїв. Після його збиття вибуховою хвилею пошкодило вікна приватного будинку.

У Вознесенському районі о 08:14 дрон «Shahed» атакував територію Вознесенської громади. А близько 22:00 район зазнав удару балістичною ракетою «Іскандер-М». Постраждалих немає.