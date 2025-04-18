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У Миколаєві після атаки дрона зайнялися склади з побутовими товарами: пожежа охопила 700 кв м

Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС

Увечері, 17 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву ударним дроном. Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів.

Пожежу гасили 50 вогнеборців і 9 одиниць техніки, серед яких були автодрабина та водовозка. Загиблих і постраждалих немає.

Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа складів з побутовими товарами у Миколаєві, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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