У Миколаєві після атаки дрона зайнялися склади з побутовими товарами: пожежа охопила 700 кв м
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:09, 18 квітня, 2025
-
Увечері, 17 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву ударним дроном. Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів.
Пожежу гасили 50 вогнеборців і 9 одиниць техніки, серед яких були автодрабина та водовозка. Загиблих і постраждалих немає.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
Останні новини про: Пожежі