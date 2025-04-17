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Сили ППО збили три «Шахеди» над Вознесенськом

Зранку 17 квітня над Вознесенськом, що на Миколаївщині, сили протиповітряної оборони знищили три російські дрони «Shahed».

Про це повідомила міська влада Вознесенська.

Також вони закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її завершення.

«Просимо мешканців зберігати спокій. Наші захисники тримають небо над нами», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, зранку також збили безпілотник у Миколаєві, про що повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Сьогоднішній ранок в Миколаєві. Хлопці відпрацювали гарно, дякую», — написав він.

Нагадаємо, що ввечері 16 квітня росіяни також атакували три громади Миколаївської області. В одному із районів російська армія вдарила дроном FPV, через що виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці.

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