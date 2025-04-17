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На Миколаївщині збили ударний дрон: за добу росіяни атакували три громади

Уламки «Шахеду» у Миколаєві, фото «МикВісті»Уламки «Шахеду» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Увечері 16 квітня військові знищили ударний дрон, який росіяни спрямували по Миколаївському району.

Того ж дня об 11:05 FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

О 15:05 у Баштанському районі російська армія вдарила дроном FPV по Горохівській громаді. Виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці.

Уночі 17 квітня о 00:30 дрон FPV атакував акваторію Очаківської громади. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що росіяни 15 квітня вісім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти.

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