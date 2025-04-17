На Миколаївщині збили ударний дрон: за добу росіяни атакували три громади
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 17 квітня, 2025
-
Увечері 16 квітня військові знищили ударний дрон, який росіяни спрямували по Миколаївському району.
Того ж дня об 11:05 FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
О 15:05 у Баштанському районі російська армія вдарила дроном FPV по Горохівській громаді. Виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці.
Уночі 17 квітня о 00:30 дрон FPV атакував акваторію Очаківської громади. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що росіяни 15 квітня вісім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти.
Останні новини про: Війна в Україні