Через російські обстріли на Миколаївщині без світла залишились чотири населені пункти
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- Марія Хаміцевич
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7:39, 16 квітня, 2025
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Учора, 15 квітня, російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти.
Енергетикам вдалося швидко відновити подачу електроенергії, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також 15 квітня вісім ударів FPV-дронами зафіксували в акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.
Крім цього, вночі 16 квітня сили протиповітряної оборони знищили три дрони «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.
Нагадаємо, також 14 квітня російські війська атакували і Миколаївську область дронами та обстрілювали з артилерії.
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