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Через російські обстріли на Миколаївщині без світла залишились чотири населені пункти

Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», архівне фото «МикВісті»Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», архівне фото «МикВісті»

Учора, 15 квітня, російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти. 

Енергетикам вдалося швидко відновити подачу електроенергії, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 15 квітня вісім ударів FPV-дронами зафіксували в акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Крім цього, вночі 16 квітня сили протиповітряної оборони знищили три дрони «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Нагадаємо, також 14 квітня російські війська атакували і Миколаївську область дронами та обстрілювали з артилерії.

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