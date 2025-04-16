Через російські обстріли на Миколаївщині без світла залишились чотири населені пункти

Знищені російськими обстрілами проводи «Миколаївобленерго», архівне фото «МикВісті»

Учора, 15 квітня, російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти.

Енергетикам вдалося швидко відновити подачу електроенергії, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 15 квітня вісім ударів FPV-дронами зафіксували в акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Крім цього, вночі 16 квітня сили протиповітряної оборони знищили три дрони «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Нагадаємо, також 14 квітня російські війська атакували і Миколаївську область дронами та обстрілювали з артилерії.