Російські війська атакували Миколаївщину дронами та артилерією

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

У понеділок, 14 квітня, російські війська атакували Миколаївську область дронами та обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У Вознесенському районі вдень помітили ударний дрон, який знищили сили протиповітряної оборони.

У Миколаївському районі росіяни вісім разів атакували дронами FPV. Також о 07:25 вони відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді.

Окрім цього, війська РФ двічі спрямували FPV-дрони в бік акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 13 квітня російські військові також обстрілювали Миколаївську область. Зранку та вдень обстріляли з артилерії, а зранку 14 квітня атакували FPV-дроном.