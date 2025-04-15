Російські війська атакували Миколаївщину дронами та артилерією
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- Марія Хаміцевич
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7:48, 15 квітня, 2025
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У понеділок, 14 квітня, російські війська атакували Миколаївську область дронами та обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
У Вознесенському районі вдень помітили ударний дрон, який знищили сили протиповітряної оборони.
У Миколаївському районі росіяни вісім разів атакували дронами FPV. Також о 07:25 вони відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді.
Окрім цього, війська РФ двічі спрямували FPV-дрони в бік акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 13 квітня російські військові також обстрілювали Миколаївську область. Зранку та вдень обстріляли з артилерії, а зранку 14 квітня атакували FPV-дроном.
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