Росіяни з FPV-дрона і артилерії атакували дві громади на Миколаївщині

Миколаїв після атаки «Шахедів», фото: «МикВісті»

Уночі 14 квітня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю один «Shahed 131/136».

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Учора, 13 квітня, російські війська двічі обстріляли Куцурубську громаду з артилерії — о 07:17 та 07:32, а також атакували її FPV-дронами о 12:14 та 14:44.

Того ж дня о 15:45 росіяни обстріляли з артилерії Очаківську громаду, а зранку 14 квітня, о 04:09, атакували її дроном FPV. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 12 квітня російські війська також двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.