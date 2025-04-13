Сили ППО знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною

Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»

У ніч на 13 квітня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» над територією Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Крім того, 12 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Удар по Миколаєву 10 квітня

Перші вибухи у місті пролунали близько 02:45, коли росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Під час атаки у місті стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двох з яких госпіталізували у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу. Пошкоджень, як зазначала влада, зазнали 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля. Загалом через атаку вибуховою хвилею пошкоджено близько 300 квартир.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва.

Крім того, 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».