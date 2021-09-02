Аукционный дом Drouot в Париже выставит на октябрьские торги окаменелость гигантского трицератопса возрастом 66 миллионов лет. Ожидается, что скелет уйдет с молотка за 1,2-1,5 миллиона евро.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

8-метровый скелет травоядного динозавра — крупнейшая из когда-либо найденных окаменелость трицератопса. Представители этого вида могли вырастать до 9 метров и весить около 5,5 тонн.

Череп трицератопса, которого в научных кругах называют Большим Джоном, достигает 2,62 метра в длину и 2 метра в ширину. Его рога шириной более 30 сантиметров и длиной 1,1 метра могли выдерживать давление в 16 тонн.

Большой Джон жил в Ларамидии, на островном континенте, который простирался от современной Аляски до Мексики. Трицератопс погиб в Южной Дакоте, в древней пойме, ныне известной как формация Адского ручья. Там его и обнаружил геолог Уолтер Стейн Билл в мае 2014 года. Динозавра откопали, а затем восстановили в Италии.

Скелет Большого Джона сохранил свидетельства трудной жизни животного. В том числе, след от раны на вороте, вероятно, полученной в результате борьбы с более мелким трицератопсом.

Представители этого вида обитали на Земле в позднемеловой период, примерно 68-66 миллионов лет назад.

Скелеты динозавров выставляли на торги и раньше. В прошлом году на аукционе продали один из самых полных в мире скелетов тираннозавра по рекордной цене в 31,8 миллиона долларов.

Напомним, на аукционе Christie’s в Нью-Йорке картину художника XX века Пабло Пикассо «Женщина, которая сидит у окна» продали за 103,4 миллиона долларов. Аукцион длился 19 минут. Картина «Женщина, которая сидит у окна» стоила покупателю 90 миллионов долларов, а остальную сумму составляла комиссия.