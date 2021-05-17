На аукционе Christie’s в Нью-Йорке картину художника XX века Пабло Пикассо «Женщина, которая сидит у окна» продали за 103,4 миллиона долларов. Аукцион длился 19 минут. Картина «Женщина, которая сидит у окна» стоила покупателю 90 миллионов долларов, а остальную сумму составляла комиссия.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

В Christie’s ожидали, что картину, которую приобрели восемь лет назад в Лондоне за 44,8 миллиона долларов, продадут за 55 миллионов. Однако после торгов сумма значительно возросла.

Это уже пятая картина Пикассо, проданная более чем за 100 миллионов долларов США. Сейчас самой дорогой его работой считается картина «Алжирские женщины», проданная в 2015 году за 179,4 миллиона долларов.

Пабло Пикассо — испанский и французский художник, работавший преимущественно во Франции. Он стал одним из самых выдающихся художников XX века. В 1907 году он стал основателем кубизма, с середины 1910-х — создавал работы в стиле неоклассицизма, с начала 1920-х годов — стал лидером сюрреализма.

В 1930-х годах Пикассо создавал скульптуры из металла, иллюстрировал книги, занимался монументальной живописью. Он работал до конца жизни.

Ранее китайский инвестор купил картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная в колье» за $20 миллионов и хочет превратить ее в NFT.