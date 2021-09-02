Укртранснафта впервые транспортирует британскую нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов.
Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 2 сентября.
После проверки качества, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.
Данный сорт нефти стал восьмым, которые транспортировала Укртранснафта, а именно: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.
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Укртранснафта впервые транспортирует британскую нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов.
Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 2 сентября.
После проверки качества, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.
Данный сорт нефти стал восьмым, которые транспортировала Укртранснафта, а именно: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.