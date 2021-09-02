Укртранснафта впервые транспортирует британскую нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 2 сентября.

После проверки качества, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.

Данный сорт нефти стал восьмым, которые транспортировала Укртранснафта, а именно: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.