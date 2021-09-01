Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.

Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Лавров осудил заявление Владимира Зеленского.

— Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе делаются не от большого ума, — считает он.

Отметим, Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.

Напомним, ранее Сергей Лавров предупредил, что странам-транзитерам придется конкурировать за право осуществлять транзит газа.

Как сообщалось, в Офисе президента рассказали подробности переговоров президента Владимира Зеленского с министром экономики США Дженнифер Грэнхольм.

Как сообщалось, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.