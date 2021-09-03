Британским сотрудникам Amazon будут выплачивать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов (около 58 евро) за своевременный приход на работу.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни единого пропуска согласно утвержденному графику. Исключениями являются выходные, связанные с инвалидностью и COVID-19.

В компании говорят, что такой шаг поможет ей удовлетворить высокий спрос летом и на Рождество.

Напомним, компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.