Компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.

Об этом пишет The Guardian.

Глава Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам в электронном письме, что политика будет действовать до 10 января 2022 года.

Ряд крупных американских технологических и финансовых компаний, включая Facebook, сообщили, что они продлят дистанционную работу для сотрудников до осени, так как число случаев заболевания COVID продолжает расти во многих регионах Соединенных Штатов.

Напомним, ООО «Гугл» заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.