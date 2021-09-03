В январе-августе в местные бюджеты Николаевской области поступило более 5,3 миллиардов гривен налоговых платежей. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 768 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области.

Налога на доходы физических лиц, который является основным источником наполнения местной казны, поступило почти 3,7 миллиарда гривен.

— В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, объемы налоговых поступлений по НДФЛ возросли на 575,2 миллионов гривен или на 18,5%, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, от налогоплательщиков Николаевщины в местную казну поступили единый налог в сумме 640,8 миллионов гривен, плата за землю — почти 628 миллионов гривен, акцизный налог — 112,5 миллионов гривен, налог на недвижимое имущество —110,5 миллионов гривен, налог на прибыль — 67,3 миллионов гривен, рентная плата за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов — 40,8 миллионов гривен, экологический налог — 20,9 миллионов гривен, плата за лицензии — 18,9 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.