Автопроизводитель General Motors в сентябре приостановит большинство своих заводов в Северной Америке вследствие дефицита микросхем, ведь не может удовлетворить весь спрос.

Об этом сообщает ВВС.

Так, компания закроет четыре завода в США, три — в Мексике и один — в Канаде. В зависимости от расположения их остановят на срок до двух недель.

Ранее на подобные шаги пошли Ford и Toyota — компании заявили, что сократят производство автомобилей из-за дефицита. В частности, Toyota Motor в сентябре уменьшит производство на 40%.

В General Motors говорят, что приостановка заводов «ударит» наиболее прибыльные модели компании, в частности пикапы.

Из-за пандемии и высокого спроса на электронику в мире произошел дефицит микросхем. В конце концов он наиболее болезненно повлиял на автопроизводителей — сейчас они конкурируют за поставки с технологическими компаниями и производителями бытовой техники.

Ранее сообщалось, что производители автомобилей и электронных устройств в Японии, Южной Корее и Китае столкнулись с глобальным дефицитом микросхем.