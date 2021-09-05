Несколько бизнесменов выделили деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве, в котором 3 сентября случился пожар.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, а также сами бизнесмены в соцсетях.
По словам министра, часть необходимой суммы уже собрали благодаря пожертвованиям основателя и совладельца компании Rozetka Владислава Чечеткина, соучредителя monobank Олега Гороховского, совладельца группы терминалов TIS и буксирной компании P & O Maritime Ukraine Андрея Ставницера, а также главы правления «Альфа-Банка» Виктории Михайльо.
— Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же как и восстановление органа, – написал Александр Ткаченко
Также министр опубликовал банковские реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, куда желающие приобщиться к восстановлению костела могут пожертвовать деньги:
ЕГРПОУ: 05509524
ИНН: 055095226553
Р/с UA +893003460000026006016844102
Акционерное общество «Альфа-Банк» в Киеве
Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы
Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031.
Бизнесмены говорят, что выделили по миллиону гривен.
Напомним, что в пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.
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Несколько бизнесменов выделили деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве, в котором 3 сентября случился пожар.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, а также сами бизнесмены в соцсетях.
По словам министра, часть необходимой суммы уже собрали благодаря пожертвованиям основателя и совладельца компании Rozetka Владислава Чечеткина, соучредителя monobank Олега Гороховского, совладельца группы терминалов TIS и буксирной компании P & O Maritime Ukraine Андрея Ставницера, а также главы правления «Альфа-Банка» Виктории Михайльо.
— Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же как и восстановление органа, – написал Александр Ткаченко
Также министр опубликовал банковские реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, куда желающие приобщиться к восстановлению костела могут пожертвовать деньги:
ЕГРПОУ: 05509524
ИНН: 055095226553
Р/с UA +893003460000026006016844102
Акционерное общество «Альфа-Банк» в Киеве
Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы
Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031.
Бизнесмены говорят, что выделили по миллиону гривен.
Напомним, что в пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.