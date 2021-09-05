Несколько бизнесменов выделили деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве, в котором 3 сентября случился пожар.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, а также сами бизнесмены в соцсетях.

По словам министра, часть необходимой суммы уже собрали благодаря пожертвованиям основателя и совладельца компании Rozetka Владислава Чечеткина, соучредителя monobank Олега Гороховского, совладельца группы терминалов TIS и буксирной компании P & O Maritime Ukraine Андрея Ставницера, а также главы правления «Альфа-Банка» Виктории Михайльо.

— Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же как и восстановление органа, – написал Александр Ткаченко

Также министр опубликовал банковские реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, куда желающие приобщиться к восстановлению костела могут пожертвовать деньги:

ЕГРПОУ: 05509524

ИНН: 055095226553

Р/с UA +893003460000026006016844102

Акционерное общество «Альфа-Банк» в Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы

Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031.

Бизнесмены говорят, что выделили по миллиону гривен.

Напомним, что в пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.