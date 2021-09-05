Украинский бизнес собрал на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве 20,7 миллионов гривен.

Об этом информирует основатель компании Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.

— То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы, — отметил он.

По его словам, по 1 миллиону гривень выделили Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Украина, Ajax Systems, SAGA Development, «Новая почта», Dragon Capital, Taryan Group, Райффайзен Банк, «Вездеходы Шерп», ПУМБ, ПриватБанк, ENSO, Группа компаний «Автострада», «Эпицентр К», девелоперская компания UDP и Blackshield Capital.

— Это те компании, чьи посты и комментарии я видел и кому успевал отвечать. Если кого-то упустил, пишите! — добавил Владислав Чечеткин.

Он уверен, что этот список в следующие дни пополнится новыми брендами и именами.

Напомним, что в пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.