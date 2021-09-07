В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за год увеличились на 9-75%, в частности, средние цены на подсолнечное масло выросли на 70%, на сахар — на 75%.

Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики по состоянию на 3 сентября 2021 года.

В частности, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно).

А закупочные цены на кукурузу — выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (+ 13%); на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (+31%).

При этом отпускные цены производителей на мясо КРС выросли на 13% — до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней — на 5% (до 89,61 грн/кг).

Сообщается, что отпускные цены производителей на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%).

На сахар — 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта — 21,75 грн/кг (+14%); масло сливочное — 174,12 грн/кг (+9%).

Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свекла — по 7,41 грн/кг (+ 49%), морковь — по 7,97 грн/кг (+ 23%).

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку — до 25,94 гривен за литр.