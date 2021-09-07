Украина предпринимает шаги для формирования зоны свободной торговли с США.

Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, — передает НВ.

По его словам, во время американской поездки президента Зеленского эта тема неоднократно поднималась.

— У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам — это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону, — рассказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что дипломаты обсуждали инициативу безвизового режима с США.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.