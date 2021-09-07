В Ровенской области закончились экспресс-тесты на коронавирус, а новая партия ожидается не раньше, чем через месяц.

Об этом рассказала начальник управления здравоохранения области Елена Гандзюк изданию Рівне вечірнє.

Елена Гандзюк отметила, что тестов на COVID-19 было достаточно, однако из-за обострения эпидемиологической ситуации потребность в них начала сильно расти. Более того, Гандзюк уверена, что в дальнейшем возникнет острая потребность в большом количестве экспресс-тестов.

— Тесты закуплены за средства госбюджета и поступают к нам от Министерства здравоохранения. Все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве, — указала начальник управления здравоохранения в Ривненской области.

Елена Гандзюк рассказала, что новые поставки экспресс-тестов ожидаются в октябре-ноябре. Однако, что делать сейчас и как проверять людей на COVID-19 без тестов, сказать трудно. Она добавила, что в области рассмотрят возможности, которые помогут обеспечить учреждения здравоохранения области тестами за счет других средств.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.