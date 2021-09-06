Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал, что препараты передала американская благотворительная организация Direct Relief.

— Сегодня США передали в Украину определенную партию препаратов, которые признаны FDA США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, — прим.) и разрешены для лечения коронавирусной болезни. Эти препараты используются для групп риска, у которых легкая форма, но их в первую очередь нужно вылечить, потому что у людей с хроническими неинфекционными болезнями чаще возникают осложнения и чаще они приводят к летальным исходам, — отметил Виктор Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, были закуплены и другие лекарства для лечения пациентов с коронавирусом.

— Дополнительно Минздрав через свое государственное предприятие Медицинские закупки Украины закупил другие препараты, которые сегодня признаны Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить лечением всех украинцев, которые в этом нуждаются. Но не стоит забывать и о профилактике и вакцинироваться, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в рамках этой поставки Украина должна получить 20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесевимаба (Etesevimab).