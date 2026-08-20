Сенкевич призвал горожан фотографировать автомобили, которые ездят по пешеходной улице Соборной

Мэр Николаева призвал водителей не ездить по улице Соборной и попросил горожан фиксировать нарушителей. Фото: Александр Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан фотографировать автомобили, которые, несмотря на запрет, ездят по пешеходной улице Соборной. По его словам, такие случаи будут проверяться с помощью камер видеонаблюдения, а материалы будут передаваться патрульной полиции.

Об этом Александр Сенкевич написал в соцсетях.

Мэр напомнил, что Соборная является пешеходной улицей, а для велосипедистов там оборудована отдельная полоса. При этом автомобили не имеют права ездить по этой улице.

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Александр Сенкевич попросил николаевцев, заметивших нарушения, фотографировать автомобиль вместе с номерным знаком и указывать время.

— Мы будем проверять информацию по камерам видеонаблюдения и передавать материалы патрульной полиции, — заявил мэр.

По словам Александра Сенкевича, движение автомобилей по Соборной создает опасность для пешеходов, ведь по центральной улице ежедневно ходят родители с детьми и пожилые люди.

Напомним, что 12 мая 2026 года патрульные разыскали и оштрафовали в Николаеве водительницу автомобиля Volkswagen, которая заехала в пешеходную зону Соборной площади возле ЦНАПа.