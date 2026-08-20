После резонанса суд объяснил, почему в Николаеве мужчина получил почти 8 лет тюрьмы за кражу 13 шоколадок
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Почти 8 лет тюрьмы за 13 шоколадок вызвали бурное обсуждение в соцсетях. В Ингульском районном суде Николаева объяснили, за что именно мужчина получил такой приговор и почему речь идет не об обычной краже.
Следует отметить, что многие блогеры и пользователи соцсетей критиковали суровость наказания. Они отмечали, что не одобряют кражи, но обращали внимание на случаи, когда чиновников, подозреваемых в миллиардных хищениях, не привлекают к ответственности или они избегают реального тюремного заключения.
В суде сообщили, что мужчину признали виновным в грабеже, совершенном во время военного положения, а не в краже, как это подавали в многочисленных сообщениях.
Там пояснили, что кража — это тайное похищение имущества, а грабеж — открытое завладение чужим имуществом. Если человек начинает забирать имущество тайно, но его замечают, и он, осознавая это, продолжает свои действия, их могут квалифицировать как грабеж.
Отмечается, что стоимость имущества не имеет значения для квалификации грабежа. Поэтому приговор связан не только с 13 шоколадками, но и со способом их похищения, а также с другими обстоятельствами дела.
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Кроме того, у мужчины уже было неотбытое наказание — более 8 месяцев тюрьмы, и он не признал свою вину, не возместил причиненный ущерб и ранее привлекался к уголовной ответственности.
«В период действия военного положения за совершение грабежа (ч. 4 ст. 186 УК Украины) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кроме того, у лица имелось неотбытое наказание, а именно более 8 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении.
Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы за грабеж. Еще два месяца добавили за неотбытую часть предыдущего наказания.
Ранее сообщалось, что в Николаеве 40-летний рецидивист получил шесть лет тюрьмы за две кражи. Мужчина вынес из частного дома технику, а впоследствии похитил из автомобиля строительные инструменты. Общая стоимость похищенного имущества превысила 22 тысячи гривен.
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