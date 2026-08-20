После резонанса суд объяснил, почему в Николаеве мужчина получил почти 8 лет тюрьмы за кражу 13 шоколадок

Мужчина в магазине. Иллюстративное фото, сгенерированное искусственным интеллектом

Почти 8 лет тюрьмы за 13 шоколадок вызвали бурное обсуждение в соцсетях. В Ингульском районном суде Николаева объяснили, за что именно мужчина получил такой приговор и почему речь идет не об обычной краже.

Следует отметить, что многие блогеры и пользователи соцсетей критиковали суровость наказания. Они отмечали, что не одобряют кражи, но обращали внимание на случаи, когда чиновников, подозреваемых в миллиардных хищениях, не привлекают к ответственности или они избегают реального тюремного заключения.

Комментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей Комментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей

Комментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей Комментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей

В суде сообщили, что мужчину признали виновным в грабеже, совершенном во время военного положения, а не в краже, как это подавали в многочисленных сообщениях.

Там пояснили, что кража — это тайное похищение имущества, а грабеж — открытое завладение чужим имуществом. Если человек начинает забирать имущество тайно, но его замечают, и он, осознавая это, продолжает свои действия, их могут квалифицировать как грабеж.

Отмечается, что стоимость имущества не имеет значения для квалификации грабежа. Поэтому приговор связан не только с 13 шоколадками, но и со способом их похищения, а также с другими обстоятельствами дела.

Кроме того, у мужчины уже было неотбытое наказание — более 8 месяцев тюрьмы, и он не признал свою вину, не возместил причиненный ущерб и ранее привлекался к уголовной ответственности.

«В период действия военного положения за совершение грабежа (ч. 4 ст. 186 УК Украины) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кроме того, у лица имелось неотбытое наказание, а именно более 8 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы за грабеж. Еще два месяца добавили за неотбытую часть предыдущего наказания.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 40-летний рецидивист получил шесть лет тюрьмы за две кражи. Мужчина вынес из частного дома технику, а впоследствии похитил из автомобиля строительные инструменты. Общая стоимость похищенного имущества превысила 22 тысячи гривен.