 После резонанса суд объяснил, почему в Николаеве мужчина получил почти 8 лет тюрьмы за кражу 13 шоколадок

  • четверг

    20 августа, 2026

  • 26.7°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 20 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 26.7° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 17:32, 20 августа, 2026

После резонанса суд объяснил, почему в Николаеве мужчина получил почти 8 лет тюрьмы за кражу 13 шоколадок

Чоловік у магазині. Ілюстративне фото згенероване штучним інтелектомМужчина в магазине. Иллюстративное фото, сгенерированное искусственным интеллектом

Почти 8 лет тюрьмы за 13 шоколадок вызвали бурное обсуждение в соцсетях. В Ингульском районном суде Николаева объяснили, за что именно мужчина получил такой приговор и почему речь идет не об обычной краже.

Следует отметить, что многие блогеры и пользователи соцсетей критиковали суровость наказания. Они отмечали, что не одобряют кражи, но обращали внимание на случаи, когда чиновников, подозреваемых в миллиардных хищениях, не привлекают к ответственности или они избегают реального тюремного заключения.

Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКомментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей
Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКомментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей
Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКомментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей
Коментарі щодо вироку суду. Скриншот з соцмережКомментарии по поводу приговора суда. Скриншот из соцсетей

В суде сообщили, что мужчину признали виновным в грабеже, совершенном во время военного положения, а не в краже, как это подавали в многочисленных сообщениях.

Там пояснили, что кража — это тайное похищение имущества, а грабеж — открытое завладение чужим имуществом. Если человек начинает забирать имущество тайно, но его замечают, и он, осознавая это, продолжает свои действия, их могут квалифицировать как грабеж.

Отмечается, что стоимость имущества не имеет значения для квалификации грабежа. Поэтому приговор связан не только с 13 шоколадками, но и со способом их похищения, а также с другими обстоятельствами дела.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Кроме того, у мужчины уже было неотбытое наказание — более 8 месяцев тюрьмы, и он не признал свою вину, не возместил причиненный ущерб и ранее привлекался к уголовной ответственности.

«В период действия военного положения за совершение грабежа (ч. 4 ст. 186 УК Украины) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кроме того, у лица имелось неотбытое наказание, а именно более 8 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы за грабеж. Еще два месяца добавили за неотбытую часть предыдущего наказания.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 40-летний рецидивист получил шесть лет тюрьмы за две кражи. Мужчина вынес из частного дома технику, а впоследствии похитил из автомобиля строительные инструменты. Общая стоимость похищенного имущества превысила 22 тысячи гривен.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Николаев

Жители Николаева задолжали за тепло ₴261 млн: более ₴19 млн взыскано через суд
Полиция разыскала мужчину, который в центре Николаева купался голым в фонтане
Начальника Николаевского областного ТЦК отстранили от должности после задержания по подозрению в взяточничестве
Реклама
Читайте также:
новости
После убийства на площади Победы в мэрии заявили, что убрать блиндажи не могут, а за порядок отвечает полиция

Алиса Меликадамян
новости
Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Мария Хамицевич
новости
«Знаете ли вы, где ваши дети по вечерам?»: жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня

Алиса Меликадамян
новости
Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

Катерина Середа
новости
В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но не хватает водителей

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

Начальника Николаевского областного ТЦК отстранили от должности после задержания по подозрению в взяточничестве
Полиция разыскала мужчину, который в центре Николаева купался голым в фонтане
Жители Николаева задолжали за тепло ₴261 млн: более ₴19 млн взыскано через суд

Жители Николаева пожаловались на заросшую травой территорию детской больницы № 2 и отсутствие игровой площадки

Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

35 минут тому

Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Мария Хамицевич

Главное сегодня