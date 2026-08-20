В Николаеве полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на мотоциклистку с применением пистолета
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на мотоциклистку на Центральном проспекте.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Сообщение об инциденте поступило в полицию 18 августа около 22:45. По данным правоохранителей, женщина рассказала, что неизвестный мужчина остановил её, когда она ехала на мотоцикле, и начал угрожать предметом, похожим на пистолет. После того, как она сошла с мотоцикла, мужчина начал бросать в него камни.
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Патрульные по приметкам разыскали мужчину неподалеку и вызвали следственно-оперативную группу Николаевского районного управления полиции. Им оказался 48-летний местный житель.
На месте полицейские зафиксировали повреждения мотоцикла и обнаружили пистолет. Его изъяли и направили на экспертизу. Как установили правоохранители, он оказался стартовым.
Также мужчину проверили на наличие алкогольного опьянения. У него обнаружили 0,5 промилле алкоголя.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.
Как сообщали«НикВести» ранее, о нападении рассказала сама мотоциклистка София Вильчинская. По её словам, она ехала по Центральному проспекту, когда мужчина внезапно вышел на дорогу и заставил её остановиться. Девушка утверждала, что мужчина направил на нее пистолет и потребовал слезть с мотоцикла. После того как она сошла с мотоцикла, он начал бить его камнем. Часть происшествия София Вильчинская успела записать на телефон и впоследствии опубликовала видео в Instagram. На нём видно, как мужчина повреждает мотоцикл.
После инцидента девушка обратилась в полицию. Патрульные по приметкам разыскали мужчину в одном из дворов и передали его следователям. Сначала мужчина отрицал наличие пистолета. Позже, по её словам, он показал место, куда выбросил оружие.
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