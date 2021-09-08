IT-журналисты подтвердили дату следующей презентации новых продуктов Apple. Она состоится 14 сентября.

В частности, соответствующее уведомление от Apple в Twitter опубликовал журналист Майк Херли.

Here we go again pic.twitter.com/vD5uPAGJ0r — Myke Hurley (@imyke) September 7, 2021

Судя по уведомлению, мероприятие под названием "Включение из Калифорнии" состоится в онлайн-формате. Трансляция будет вестись на сайте бренда.

По прогнозам в сети, на презентации представят iPhone 13, обновленные часы Apple Watch и планшеты iPad, а также наушники AirPods.

Напомним, Apple объявила, что пока не будет запускать функцию проверки фотографий пользователей на наличие запрещенного контента.