Украина стала единственной страной, из которой в Анталию в 2021 году приехало больше туристов, чем до пандемии коронавируса, всего курорт посетили 859 тысяч 157 украинцев.

Об этом сообщило Суспільне.

— Украина стала единственной страной, которая превысила показатели периода до пандемии, и стала вторым по величине рынком сбыта в Анталии, — отмечает издание Turizm Gazetesi.

Всего с 10 января по 30 августа Анталия приняла 4 миллиона 978 тысяч 36 туристов, которые прибыли на 28 тысячах 71 самолете.

Рекордным для Анталии стал допандемический 2019 год, когда Анталию посетили 19 миллионов туристов, в том числе 596 тысяч украинцев.

Напомним, Турция ранее в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией.

До этого в Железном Порту люди покидали побережье Черного моря из-за того, что пляжи заполонили сотни кокцинеллидов, которых в народе называют божьими коровками. По словам туристов, жуки приносят им дискомфорта, поскольку садятся целыми стаями на тело и кусаются.

Также в Приморском Посаде, одном из курортов на побережье Азовского моря, избавили пляж от медуз радикальным методом: задействовали экскаватор, который ковшом собрал безхребетных.