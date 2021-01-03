Турция в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу через два дня после переговоров в Сочи.

Об этом пишет The Eurasian Times.

После переговоров Россия и Турция заявили о крепких взаимоотношениях между странами.

— Мы подтвердили в Сочи, что наша позиция по Крыму не изменится, — сказал Мевлут Чавушоглу.

В то же время он утверждает, что отношения с Россией развиваются позитивно.

Издание пишет, что Россия осознает позицию Турции по Крыму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что между Москвой и Анкарой присутствуют большие разногласия в позиции по Крыму.

Ранее сообщалось, что Турция передаст Украине технологии по строительству корветов и ударных беспилотников.