Сегодня, 14 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Как сообщил министр обороны Украины, прежде всего речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.
По словам Андрея Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.
Ранее на «Широком лане» прошли масштабные учения, во время которых испытали турецкие беспилотники Bayraktar и ракетные комплексы Javelin.
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Сегодня, 14 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Как сообщил министр обороны Украины, прежде всего речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.
По словам Андрея Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.
Ранее на «Широком лане» прошли масштабные учения, во время которых испытали турецкие беспилотники Bayraktar и ракетные комплексы Javelin.