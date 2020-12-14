Сегодня, 14 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как сообщил министр обороны Украины, прежде всего речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

По словам Андрея Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.