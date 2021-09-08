NASA совместно с компанией Joby Aviation начало тестирование электрического аэротакси вертикального взлета и посадки.
Как сообщается на сайте агентства, испытания будут продолжаться до 10 сентября.
В это время NASA будет собирать данные о характеристиках аэротакси и акустические данные, которые затем используют для будущих концепций воздушного пространства. Тестирование проводят в рамках национальной кампании Advanced Air Mobility, которая должна повысить общественное доверие к малогабаритных и дешевых летательных аппаратов.
Аппарат eVTOL в дальнейшем планируют использовать для коммерческих пассажирских авиаперевозок. Во время испытаний специалисты NASA будут следить за тем, как аэротакси двигается, какие издает звуки, а также как взаимодействует с центром управления полетами.
В дальнейшем испытания по такому же сценарию пройдут еще несколько компаний, которые участвуют в кампании Advanced Air Mobility.
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NASA совместно с компанией Joby Aviation начало тестирование электрического аэротакси вертикального взлета и посадки.
Как сообщается на сайте агентства, испытания будут продолжаться до 10 сентября.
В это время NASA будет собирать данные о характеристиках аэротакси и акустические данные, которые затем используют для будущих концепций воздушного пространства. Тестирование проводят в рамках национальной кампании Advanced Air Mobility, которая должна повысить общественное доверие к малогабаритных и дешевых летательных аппаратов.
Аппарат eVTOL в дальнейшем планируют использовать для коммерческих пассажирских авиаперевозок. Во время испытаний специалисты NASA будут следить за тем, как аэротакси двигается, какие издает звуки, а также как взаимодействует с центром управления полетами.
В дальнейшем испытания по такому же сценарию пройдут еще несколько компаний, которые участвуют в кампании Advanced Air Mobility.
Ранее NASA показало гигантскую ракету для полета на Луну.