NASA совместно с компанией Joby Aviation начало тестирование электрического аэротакси вертикального взлета и посадки.

Как сообщается на сайте агентства, испытания будут продолжаться до 10 сентября.

В это время NASA будет собирать данные о характеристиках аэротакси и акустические данные, которые затем используют для будущих концепций воздушного пространства. Тестирование проводят в рамках национальной кампании Advanced Air Mobility, которая должна повысить общественное доверие к малогабаритных и дешевых летательных аппаратов.

Аппарат eVTOL в дальнейшем планируют использовать для коммерческих пассажирских авиаперевозок. Во время испытаний специалисты NASA будут следить за тем, как аэротакси двигается, какие издает звуки, а также как взаимодействует с центром управления полетами.

В дальнейшем испытания по такому же сценарию пройдут еще несколько компаний, которые участвуют в кампании Advanced Air Mobility.

Ранее NASA показало гигантскую ракету для полета на Луну.