Кабинет министров 8 сентября распределил субвенцию из государственного бюджета для покупки 46 объектов недвижимости 144 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ — прим.).

Ожидается, что 3 квартиры купят в Николаевской области, сообщает Правительственный портал.

Схема финансирования здесь такая: 70% на новое жилье выделяет правительство (в данном случае — 11,9 миллионов гривен), по 30% добавляют местные рады. Местные рады и далее могут подавать заявки в правительство с предложением софинансирования предоставления жилья переселенцам.

Где именно приобретут жилье:

Винницкая область — Казатинская городская территориальная громада (1 объект недвижимости);

Днепропетровская область — Девладовская сельская территориальная громада (2 объекта), Первомайская городская территориальная громада (2 объекта), Илларионовская поселковая территориальная громада (1 объект)

Житомирская область — Райгородоцкая сельская территориальная громада (1 объект)

Запорожская область — Берестовская городская территориальная громада (1 объект), Энергодарская городская территориальная громада (6 объектов);

Киевская область — Вышгородская городская территориальная громада (1 объект);

Луганская область — Белокуракинская поселковая территориальная громада (3 объекта), Счастьенская городская территориальная громада (10 объектов);

Николаевская область — Баштанская городская территориальная громада (1 объект), Вознесенская городская территориальная громада (1 объект), Снигиревская городская территориальная громада (1 объект),

Харьковская область — Боровская поселковая территориальная громада (2 объекта), Великобурлукская поселковая территориальная громада (1 объект), Краснокутская поселковая территориальная громада (3 объекта), Малиновская поселковая территориальная громада (1 объект), Нововодолажская поселковая территориальная громада (1 объект), Алексеевская сельская территориальная громада (2 объекта);

Хмельницкая область — Судилковская сельская территориальная громада (1 объект);

Черниговская область — Бахмацкая городская территориальная громада (1 объект), Коропская поселковая территориальная громада (1 объект), Семеновская городская территориальная громада (2 объекта).

Такое выделение средств на приобретение жилья ВПЛ происходит в Украине не впервые. Например, в июле 2021 года Кабмин направил в местные рады 18 миллионов гривен на закупку жилья для переселенцев, а в мае — 26 миллионов.

Ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области купят 4 квартиры переселенцам, пострадавшим из-за войны на Донбассе.

До этого в Первомайске состоялся марш в память о воинах, погибших на востоке страны, защищая Украину от российской агрессии.