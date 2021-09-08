Кабинет министров 8 сентября распределил субвенцию из государственного бюджета для покупки 46 объектов недвижимости 144 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ — прим.).
Ожидается, что 3 квартиры купят в Николаевской области, сообщает Правительственный портал.
Схема финансирования здесь такая: 70% на новое жилье выделяет правительство (в данном случае — 11,9 миллионов гривен), по 30% добавляют местные рады. Местные рады и далее могут подавать заявки в правительство с предложением софинансирования предоставления жилья переселенцам.
Где именно приобретут жилье:
Такое выделение средств на приобретение жилья ВПЛ происходит в Украине не впервые. Например, в июле 2021 года Кабмин направил в местные рады 18 миллионов гривен на закупку жилья для переселенцев, а в мае — 26 миллионов.
Ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области купят 4 квартиры переселенцам, пострадавшим из-за войны на Донбассе.
До этого в Первомайске состоялся марш в память о воинах, погибших на востоке страны, защищая Украину от российской агрессии.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
Кабинет министров 8 сентября распределил субвенцию из государственного бюджета для покупки 46 объектов недвижимости 144 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ — прим.).
Ожидается, что 3 квартиры купят в Николаевской области, сообщает Правительственный портал.
Схема финансирования здесь такая: 70% на новое жилье выделяет правительство (в данном случае — 11,9 миллионов гривен), по 30% добавляют местные рады. Местные рады и далее могут подавать заявки в правительство с предложением софинансирования предоставления жилья переселенцам.
Где именно приобретут жилье:
Такое выделение средств на приобретение жилья ВПЛ происходит в Украине не впервые. Например, в июле 2021 года Кабмин направил в местные рады 18 миллионов гривен на закупку жилья для переселенцев, а в мае — 26 миллионов.
Ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области купят 4 квартиры переселенцам, пострадавшим из-за войны на Донбассе.
До этого в Первомайске состоялся марш в память о воинах, погибших на востоке страны, защищая Украину от российской агрессии.