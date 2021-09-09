Миллиардер Марк Лоре, бывший руководитель сети супермаркетов Walmart, объявил о намерении построить с нуля высокотехнологичный и экологически чистый города Телоса.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Чистота Токио, разнообразие Нью-Йорка и социальные услуги Стокгольма: миллиардер Марк Лоре очертил свое видение нового города под названием Телоса, рассчитанного на 5 миллионов жителей.

Проектировать город мечты будет знаменитая датско-американская архитектурная компания Bjarke Ingels Group (BIG).

В какой части США разместится мегаполис — пока неясно. В качестве возможных локаций рассматриваются площадки в штатах Невада, Юта, Аризона, Техас, Айдахо и область Аппалачей. При этом известно, что территория города займет 60 тысяч гектаров.

Проект Лоре предусматривает строительство экологичных знаний, производство чистой энергии и устойчивую к засухе систему водоснабжения. Так называемый «15-минутный городской дизайн» позволит жителям добираться до офисов, школ и других объектов за четверть часа.

Архитектурная компания, которая проектирует город, опубликовала в сети несколько изображений будущего мегаполиса. На них показаны покрытые зеленью жилые дома и автономно передвигающийся транспорт. Он едет по залитым солнцем улицам, не мешая самокатам и пешеходам. Авто, работающие на ископаемом топливе, в Телосе будут запрещены.

На одном из изображений архитекторы представили небоскреб, получивший название Equitism Tower: его позиционируют как городской маяк (см. главное фото). В здании есть водохранилище, аэропонные фермы и энергопроизводящая крыша.

Ожидается, что стоимость проекта превысит 400 миллиардов долларов. Деньги на строительство Лоре собирается получить от частных инвесторов, благотворительных организаций и других источников.

Сперва здесь поселится 50 тысяч жителей. За 40 лет население вырастет до 5 миллионов человек.

Этот город будет создан с нуля для людей, отметил миллиардер. По его словам, это будет «самый открытый, справедливый и инклюзивный город в мире».

Ранее студия ABIBOO, занимающаяся архитектурными сооружениями, представила план первого города на Марсе.