Студия ABIBOO, занимающаяся архитектурными сооружениями представила план первого города на Марсе.

Об этом пишет Корреспондент.

Город Ньюва планируют построить на Марсе с 2054 до 2100 года. Он будет располагаться возле горы Темпе Менса. Дома местных жителей построят в скале с крутым обрывом, что защитит их от радиации и прямых солнечных лучей.

Марсиансикий город будет построен из макрозданий, соединенных лифтом. Также в мегаполисе планируют наладить систему транспортного соединения из поездов и автобусов.

Складские помещения будут находиться на вершине обрыва, так называемой Месе, поскольку туда попадают прямые солнечные лучи. Животноводческие фермы, но с намного меньшим, нежели на Земле количеством скота, — в Долине, возле городских районов.

Прогнозируется, что мяса люди будут употреблять в разы меньше. Подножье утеса будет культурным местом времяпрепровождения марсианских горожан.

Кроме этого, Марс будет соединен с Землей: каждые 26 месяцев за 300 тысяч долларов, что является стоимостью билета, люди смогут отправляться обратно.

Как сообщалось ранее, ученые пришли к выводу, что вся вода на Марсе может быть замкнута под его поверхностью.