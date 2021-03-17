Ученые пришли к выводу, что вся вода на Марсе может быть замкнута под его поверхностью.

Об этом пишет The Verge.

С помощью моделирования и данных, полученных от зондов и марсоходов, исследователи из Калифорнийского технологического института обнаружили, что от 30 до 99% раннего количества воды на Красной планете могло исчезнуть с поверхности в результате геологического процесса, который называется гидратацией земной коры, когда вода просочилась в породы Марса.

В течение многих лет ученые думали, что эта вода по большей части испарилась в космос, оставив планету в ее нынешнем, очень сухом, состоянии. Между тем, ученые сравнили скорость, с которой вода могла покинуть атмосферу планеты, с прогнозируемым количеством воды, когда-то существовавшей на поверхности Марса.

— Если такая скорость испарения длилась бы последние 4 миллиарда лет, это могло бы объяснить лишь небольшую часть потери воды, - говорит Рэнью Ху, один из соавторов исследования.

Причину может назвать исследование, проведенное Евой Шеллер, аспирантом кафедры геологии Калифорнийского технологического института, изучающей процессы на поверхности планет. Ее работа показала, что большая часть потери воды произошла в период между 3,7 миллиарда и 4,1 миллиарда лет назад. За это время жидкость на Марсе могла быть поглощена минералами в земной коре. Под поверхностью планеты может находиться объем воды, примерно равный половине объема Атлантического океана.

Специалисты объяснили, что вода может разрушать горные породы в результате процесса, называемого химическим выветриванием, что иногда приводит к гидратации минералов. Гидратированные минералы поглощают и удерживают воду. К примеру, гипс, который является минералом и встречается в природе Марса, может удерживать воду до момента, пока его не нагреть до 100 градусов по Цельсию.

Гидратация земной коры происходит и на Земле, но активная тектоническая система плит планеты перерабатывает горные породы глубоко внутри, нагревая их и выделяя при этом воду, говорит Кристофер Адкок, геохимик из Университета Невады в Лас-Вегасе.

Он добавляет, что Марс, с другой стороны, не так геологически активен, как Земля, что может объяснить, почему на его поверхности лишь ограниченное количество воды. Самым очевидным свидетельством наличия воды на Марсе является лед на полюсах планеты и в крошечных количествах в атмосфере. Ученые ведут поиск воды на Марсе для будущих миссий астронавтов и возможной колонизации планеты.

Напомним, что марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.