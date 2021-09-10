Штрафы за нарушение масочного режима в аэропортах США и самолетах американских компаний выросли вдвое — после объявления Байденом новых ограничений в условиях пандемии.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, передает Укринформ.

«С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании (авиационным, — прим.) транспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от 500 до 3 тысяч долларов», — указывается в сообщении.

До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от 250 до 1500 долларов.

Как уточнили в министерстве, самые большие взыскания — от 1 тысячи до 3 тысяч долларов — будут налагаться за повторные нарушения.

Отмечается, что в этом году Администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4 тысяч нарушений масочного режима в аэропортах и во время перелетов. К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.

Напомним, украинцам для внутреннего пользования планируют выдавать «зеленый» и «желтый» сертификаты о прививках от ковида. «Зеленый» будет свидетельствовать о завершении полного курса вакцинации, «желтый» — о получении первой дозы.