ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) провело эксплуатационное дноуглубление до отметки 10,8 метра в акватории специализированного морского порта (СМП) «Ольвия» в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

С целью восстановления паспортных габаритов, на основании результатов сезонных промеров, сразу после завершения нереста, в период с июня по конец августа текущего года силами ГП «АМПУ» выполнялось эксплуатационное дноуглубление в акватории морского порта «Ольвия».

— Дноуглубление проводилось на участке углубленного района акватории специализированного морского порта «Ольвия» между якорной стоянкой №363 и 11 коленом Бугско-Днепровско-лиманского канала. Целью проведения работ является доведение фактических глубин до паспортной отметки 10,8 метра, — указала пресс-служба.

В ходе работ был использован земкараван Dunay в составе многочерпакового земснаряда Dunay, шаланд Izmailskaya и Kuyalnitskaya, мотозавозни MZ-9 и промерной партии с катером RIB-500.

Дноуглубление выполнялось собственными силами, что позволило оптимизировать расходы ГП «АМПУ». Общий объем эксплуатационного дноуглубления составил около — 545,5 тысяч кубометров.

— Выполненные работы позволят администрации порта и в дальнейшем эффективно обеспечивать безопасность судоходства в гавани, а портовым операторам работать более эффективно, — заявил исполняющий обязанности председателя АМПУ Александр Голодницкий.

Отмечается, что изначально было запланировано проведение эксплуатационного дноуглубления на первоочередном участке акватории углубленного района. В процессе выполнения, учитывая дополнительную потребность и благодаря слаженной работе земкаравана, удалось выполнить дноуглубление и на втором участке углубленного района без превышения запланированного срока исполнения.

В августе 2020 года МИУ и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия». Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиарда гривен. Кроме этого, не менее 80 миллионов гривен будут вложены в местную инфраструктуру.

QTerminals — катарский портовый оператор, основанный Мвани Катар (51% акций) и Милах (49% акций). Компания управляет крупнейшим торговым портом Катара — Хамад стоимостью более $7 млрд долларов и предоставляет услуги перевозки контейнерных и генеральных грузов, Ro-Ro перевозок, транспортировки скота и т.п. QTerminals отвечает за обеспечение импорта и экспорта Катара, его морские торговые потоки и стимулирование экономического роста на местном и региональном уровнях.