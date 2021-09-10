Украинские Украины собрали зерновые и зернобобовые культуры с 10,3 млн гектаров. В целом уже намолочены 45 миллионов тонн зерна при урожайности 43,8 ц/га.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что по состоянию на 9 сентября пшеницы намолочено 32,9 млн тонн, ячменя — 10,094 млн тонн, гороха — 570 тысяч тонн.

По информации пресс-службы, лидером по намолоту зерна является Одесская область, где намолотили более 4,1 млн тонн зерна, а по урожайности лучшей является Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га.

Также завершена уборка рапса — на площади 1 млн га при урожайности 27,9 ц/га намолочены более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность семян в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

В Минагрополитики добавили, что начат сбор поздних культур. Так, аграрии 15 областей проводят сбор гречихи. По Украине эта культура собрана на 33% площадей — уже намолочены 27,9 тысяч тонн при урожайности 12,3 ц/га. В Донецкой области собирать гречиху уже закончили.

Сельхозтоваропроизводители 11 областей проводят сбор проса. По Украине просо собрали на 51% площадей, а в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях сбор уже закончили.

Аграрии Винницкой, Ривненской и Черкасской областей начали копать сахарную свеклу. Урожай собран с 3,3 тысяч гектар (по Украине 1% площадей), выкопаны 148 тысяч тонн сладких корней при урожайности 443 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители 13 областей начали собирать подсолнечник. Урожай собран на 344 тыс. га (по Украине 5% площадей) при урожайности 20,8 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Харьковской областей начали сбор сои (по Украине 2% площадей).

Ранее сообщалось, что в Сумской области из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора черное топливо попало в почву, на которой растет культивированная кукуруза.