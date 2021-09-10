Конструкторское бюро «Южное» доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника «Сич 2-30», спутник уже находится на завершающем этапе работ.

Об этом сообщает пресс-служба КБ «Южное».

Как отметили в конструкторском бюро, работы продолжаются согласно генеральному графику.

— В настоящее время проведены измерения магнитных характеристик, завершены электро-радиотехнические испытания и квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с квалификационной моделью адаптера и макетом системы отделения, — рассказали в КБ.

Напомним, запустить украинский спутник планируют в декабре 2021 года. В космос спутник отправят ракетой компании SpaceX за 2 миллиона долларов.

Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.