Конструкторское бюро «Южное» доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника «Сич 2-30», спутник уже находится на завершающем этапе работ.
Об этом сообщает пресс-служба КБ «Южное».
Как отметили в конструкторском бюро, работы продолжаются согласно генеральному графику.
— В настоящее время проведены измерения магнитных характеристик, завершены электро-радиотехнические испытания и квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с квалификационной моделью адаптера и макетом системы отделения, — рассказали в КБ.
Напомним, запустить украинский спутник планируют в декабре 2021 года. В космос спутник отправят ракетой компании SpaceX за 2 миллиона долларов.
Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.
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Конструкторское бюро «Южное» доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника «Сич 2-30», спутник уже находится на завершающем этапе работ.
Об этом сообщает пресс-служба КБ «Южное».
Как отметили в конструкторском бюро, работы продолжаются согласно генеральному графику.
— В настоящее время проведены измерения магнитных характеристик, завершены электро-радиотехнические испытания и квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с квалификационной моделью адаптера и макетом системы отделения, — рассказали в КБ.
Напомним, запустить украинский спутник планируют в декабре 2021 года. В космос спутник отправят ракетой компании SpaceX за 2 миллиона долларов.
Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.