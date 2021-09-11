Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет «Интерфакс-Украина».

— Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, — как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, «банкопадов» в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными, — заявил он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Отметим, что «банкопадом» называют процесс массового банкротсва банков, который начался в 2014 году. После Революции Достоинства новое руководство Национального банка Украины начало процесс очищения банковской системы. Под процесс очищения попали банки большинства украинских олигархов: до начала 2017 года временная администрация была введена в 85 банков, которые не смогли провести докапитализацию, оказались неплатежеспособными, или же были активными участниками неформальной экономики.

Напомним, украинские банки начали 2021 год с падения прибыли. Прибыль украинских банков в январе 2021-го сократилась на 38,6% по сравнению с прошлым годом.