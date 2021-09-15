Проектировать строительство накопителя для большегрузов неподалеку микрорайона Матвеевка будет госпредприятие — Украинский государственный институт проектирования объектов дорожного хозяйства «Укргипродор».
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
В начале сентября Служба автомобильных дорог опубликовала сообщение о намерении заключить договор.
Отметим, что «Укргипродор» предложил наименьшую цену — 755 тысяч гривен. ООО «Инжиниринговая компания «Автомагистраль» предлагала за свои услуги 888 тысяч, ООО «Геопатия» — 973 тысяч гривен.
Напомним, что подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.
Также подрядчик должен будет предусмотреть применение и использование:
Отметим, что ранее категорически против соседства с отстойником для большегрузов выступили и жители микрорайона Матвеевка. По мнению матвеевцев, эта территория является перспективной под жилую застройку, лучше такие объекты строить в промышленной зоне. Также матвеевцы пообещали «войну», если отстойник все-таки начнут строить.
Напомним, что САД также закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.
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Проектировать строительство накопителя для большегрузов неподалеку микрорайона Матвеевка будет госпредприятие — Украинский государственный институт проектирования объектов дорожного хозяйства «Укргипродор».
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
В начале сентября Служба автомобильных дорог опубликовала сообщение о намерении заключить договор.
Отметим, что «Укргипродор» предложил наименьшую цену — 755 тысяч гривен. ООО «Инжиниринговая компания «Автомагистраль» предлагала за свои услуги 888 тысяч, ООО «Геопатия» — 973 тысяч гривен.
Напомним, что подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.
Также подрядчик должен будет предусмотреть применение и использование:
Отметим, что ранее категорически против соседства с отстойником для большегрузов выступили и жители микрорайона Матвеевка. По мнению матвеевцев, эта территория является перспективной под жилую застройку, лучше такие объекты строить в промышленной зоне. Также матвеевцы пообещали «войну», если отстойник все-таки начнут строить.
Напомним, что САД также закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.