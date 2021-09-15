Проектировать строительство накопителя для большегрузов неподалеку микрорайона Матвеевка будет госпредприятие — Украинский государственный институт проектирования объектов дорожного хозяйства «Укргипродор».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

В начале сентября Служба автомобильных дорог опубликовала сообщение о намерении заключить договор.

Отметим, что «Укргипродор» предложил наименьшую цену — 755 тысяч гривен. ООО «Инжиниринговая компания «Автомагистраль» предлагала за свои услуги 888 тысяч, ООО «Геопатия» — 973 тысяч гривен.

Напомним, что подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Также подрядчик должен будет предусмотреть применение и использование:

меры по предотвращению загрязнения воздуха, а также сохранению и рациональному использованию растительного грунта, противоэрозионные мероприятия;

устройство современных энергосберегающих приборов освещения, автоматизированную систему их управления защиты;

прогрессивных технологий, новых материалов;

современных технических средств организации и безопасности дорожного движения;

горизонтальной дорожной разметки из современных материалов, устойчивых к износу;

дорожных знаков с применением пленки с повышенными фотометрическими характеристиками;

наружного освещения, металлических опор освещения с антикоррозийной защитой.

Участок дороги, рядом с которым планируют строить отстойник

Отметим, что ранее категорически против соседства с отстойником для большегрузов выступили и жители микрорайона Матвеевка. По мнению матвеевцев, эта территория является перспективной под жилую застройку, лучше такие объекты строить в промышленной зоне. Также матвеевцы пообещали «войну», если отстойник все-таки начнут строить.

Напомним, что САД также закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.