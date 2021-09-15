«Европейская Солидарность» предлагает за счет средств МВФ, полученных Украиной в рамках глобальной инициативы Фонда, выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, погасить долги военным, увеличить объем субсидий и пополнить ковидный фонд для поддержки врачей и больных.

Об этом сообщил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко во время презентации законопроекта, сообщает пресс-служба.

Документ №6006 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2021 год» зарегистрирован в парламенте 8 сентября.

— Наши международные партнеры приняли очень важное решение, когда больше 600 млрд долларов были распределены между странами мира для того, чтобы смягчить последствия коронавирусного кризиса — в первую очередь для людей. Наша политическая сила предложила свое видение, мы предлагаем пять направлений распределения средств, — отметил Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что правительство уже дважды не проиндексировал пенсии.

— Для того, чтобы погасить долг перед пенсионерами, наше предложение — выплата в ноябре 13-й пенсии в размере минимальной каждому, кто получает пенсию, меньшую средней по стране. Мы рассчитываем, что это будет немного больше 10 миллионов получателей пенсий. Мы предусмотрели на это 23 миллиарда 300 миллионов гривень и требуем, чтобы эта инициатива была поставлена на голосование в зале, — говорит Петр Порошенко. — Вторая позиция. Денежное обеспечение для военнослужащих не повышалось с 2019 года. То есть все 2,5 года каденции Зеленского для военных выплаты остались замороженными. Если раньше в зоне ООС воин получал 160% средней зарплаты, то сегодня не более 80%. Надо не просто видосики снимать об армии, а реальными шагами реализовать наши предложения по источникам, которые мы четко указываем, — отмечает пятый Президент.

На эту статью предлагается выделить 10 млрд грн.

— Третья позиция — эффективные меры для минимизации новой волны пандемии COVID-19. Власти обещали 300% повышение заработной платы тем, кто работает с ковидними больными. Уже почти все вынуждены работать с ковидними больными. Следовательно, заработная плата медикам, финансирование вакцинации, закупка лекарств, которые появились в мире для лечения болезни, обеспечение коек, оборудованных кислородом. И сделать все возможное для того, чтобы остановить этот счетчик смертей, который ежедневно уносит жизни почти 100 украинцев, — констатирует Петр Порошенко.

По подсчетам «ЕС», на медицину нужно выделить 8,5 млрд гривен.

На субсидии Порошенко предлагает запланировать 20 млрд гривен и сделать доступ к ним без бумажной волокиты.

— Мы требуем, чтобы сейчас были внесены изменения в государственный бюджет на текущий год для обеспечения субсидиями. Потому что при таких ценах на газ право на субсидии будут иметь 60-70% украинских граждан, — констатирует Петр Порошенко. — И пятое — это защита нашей программы децентрализации. Защита общин Украины. Потому что ключевой смысл - это передача прав, полномочий и финансового ресурса общинам в рамках децентрализации. В тяжелых условиях, во время войны мы сделали все возможное, чтобы проблемы общества решались общиной. К сожалению, зеленая власть пытается переложить вопрос увеличения тарифов на местную власть, не давая для этого ни ресурса. Это сегодня требует компенсации расходов на повышение тарифов, и их нельзя перекладывать ни на городских голов, ни на местные советы, ни на общины, — настаивает Петр Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса.