Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время согласительного совета объявил о пяти главных направлениях поддержки украинского на фоне экономического кризиса.

Об этом сообщили в пресс-службе «Евросолидарности».

— Мы выходим на очень серьезные проблемы кризисные в начале политического сезона. Мы получили 2,7 миллиарда долларов со стороны МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен в соответствии с Конституцией к распределению и использованию этих средств, — отмечает Петр Порошенко.

По его словам, позиция номер один — пенсии, потому что пенсионеры больше всего пострадали от кризиса, у них не осталось денег на фоне роста цен на 40-50% на основные продукты питания.

— Они превратились в нищих, — отмечает Петр Порошенко. — Наше предложение: за счет средств МВФ — это практика в том числе отдельных европейских стран — выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней.

Кроме того, вторая позиция, которую озвучил политик, это Вооруженные силы Украины.

— Впервые с 2014 года появилась миллиардная задолженность по выплатам украинским воинам, а не повышенное денежное обеспечение. Тогда как в прошлом воин получал на 60% больше средней заработной платы в стране, сегодня получает на 27% меньше. Надо немедленно рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов, — отмечает Петр Порошенко.

Третье, перечисляет он, это субсидии.

— Профукали субсидии, которые были запланированы в бюджете текущего года, и у нас на зимний сезон домохозяйства остаются без субсидий. Причем по моей каденции 7 миллионов домохозяйств получали субсидии. Сегодня рекомендуют «продать собачку», чтобы погасить тарифы, которые выросли втрое. Нам надо немедленно внести изменения в Государственный бюджет, — требует Порошенко.

Четвертое, по словам Петра Порошенко, это СOVID-19.

— Эти средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечение прививкой, лекарствами и средствами защиты, — отмечает пятый президент.

Петр Порошенко убежден, что нельзя перекладывать бремя ответственности за увеличенные тарифы на местные власти.

— Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы общин, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров, — отмечает Петр Порошенко. — «Европейская солидарность» предлагает и просит наших партнеров присоединиться к этим предложениям.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ) в качестве помощи во время пандемии, должны быть направлены на социальную защиту граждан — в первую очередь военных и пенсионеров.