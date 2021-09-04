Деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ) в качестве помощи во время пандемии, должны быть направлены на социальную защиту граждан – в первую очередь военных и пенсионеров.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на форуме «От фундамента государственности до Украины будущего» в Харькове, пишет пресс-служба политсилы.

— Средства, которые мы получили сейчас 2,7 миллиарда долларов от МВФ – это не поддержка Украины в связи с выполнением каких-то программ, это подарок. Подарок всему миру в виде 600 миллиардов для того, чтобы облегчить выход из кризиса. Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется «Тринадцатая пенсия», – сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что «13-я пенсия – тем пенсионерам Украины, которым вопреки закону не индексировались пенсии в связи с ростом цен».

— Пенсионеров сделали беднее. Поэтому все, у кого пенсия ниже средней, должны в ноябре получить тринадцатую пенсию, – пояснил Петр Порошенко.

Вторым направлением лидер партии назвал армию: «В 2018 году, когда мы завершали программу повышения денежного обеспечения военнослужащих, средняя заработная плата военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на 60% была большая средней заработной платы в стране. Сейчас – на 27% меньше.

Так, он призвал немедленно «за счет этих средств повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих».

Петр Порошенко также отметил, что в ВСУ пока что есть значительные задержки с выплатой денежного обеспечения. Лидер «Европейской солидарности» обратился к властям с требованием немедленно погасить эти долги перед защитниками Украины.

Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко занял первое место в Народном рейтинге «100 современников, которые изменили Украину».