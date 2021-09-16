В Мексике организуется публичный аукцион, на котором, помимо прочего, будет продан дом Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Правительство Мексики уже какое-то время пытается продать дом осужденного преступника, но никто не рискует на покупку.

Об этом информирует Jutarnji List.

Жилище в штате Синалоа оценили в 184 тысячи долларов. Вырученные за продажу дома деньги пойдут улучшение системы образования и других социальных приоритетов.

Сам дом известен тем, что был последней резиденцией наркобарона до того, как ему удалось сбежать от полиции через его дренажную систему 16 февраля 2014 года. Через шесть дней он был задержан в Мазатлане, после чего арестован. Хотя он содержался в тюрьме строгого режима, ему также удалось сбежать в 2015 году.

Гусман был снова арестован в 2016 году, но затем был экстрадирован властям США. Там его приговорили к пожизненному заключению и перевели в строжайшую тюрьму Америки — ADX Florence в Колорадо.

Помимо дома Гусмана, Мексика выставила на торги виллу бывшего главы картеля Хуареса Амадо Каррильо Фуэнтеса. Стоимость колеблется в районе 3,8 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, в США в вашингтонском аэропорту имени Даллеса задержали жену наркобарона «Эль Чапо», 31-летнюю модель Эмму Коронел Айспуро. Ее подозревают в организации наркотрафика.