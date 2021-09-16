В Европе продолжают расти цены на газ. Из-за этого американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.
Об этом говорится на сайте компании.
В компании отметили, что пока не знают, когда заводы заработают вновь.
— CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявил сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе, Великобритания, из-за высоких цен на природный газ, — говорится в заявлении.
В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов в США, Канаде и Великобритании.
Приостановка заводов в Великобритании является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлением темпов восстановления экономики региона, пишет Bloomberg.
По данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.
Ранее сообщалось, что цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 9 сентября взяла отметку 696 долларов за тысячу кубометров.
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В Европе продолжают расти цены на газ. Из-за этого американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании.
Об этом говорится на сайте компании.
В компании отметили, что пока не знают, когда заводы заработают вновь.
— CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявил сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе, Великобритания, из-за высоких цен на природный газ, — говорится в заявлении.
В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов в США, Канаде и Великобритании.
Приостановка заводов в Великобритании является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлением темпов восстановления экономики региона, пишет Bloomberg.
По данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.
Ранее сообщалось, что цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 9 сентября взяла отметку 696 долларов за тысячу кубометров.